أسباب فرض غرامات بملايين الجنيهات على الأهلي في أسبوع.. اعتذار وبطاقات

وقَّعت رابطة الأندية المصرية غرامة على النادي الأهلي بقيمة مليون جنيه، عقب اعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة، ليصل مجموع غرامات الفريق الأحمر وعقوباته في أقل من أسبوع إلى 3.5 مليون جنيه بعد غرامات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بسبب البطاقات الملونة في كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.

وقالت رابطة الأندية في بيان رسمي: «أرسلت رابطة الأندية ردا رسميا للأهلي بعد أن استلمت خطابا يُفيد باعتذار الفريق الأول لكرة القدم عن عدم خوض بطولة كأس رابطة الأندية الموسم الجاري 2023 - 2024، وطبقا للمادة 59 من لائحة الاشتراك في مسابقة كأس الرابطة قبل إجراء قرعة البطولة يتم خصم مبلغ وقدره مليون جنيه مصري وذلك قيمة مشاركة النادي في الدوري».

غرامة من فيفا قدرها 60 ألف فرنك

وكان النادي الأهلي قد تعرض لغرامة من فيفا قدرها 60 ألف فرنك أي ما يعادل حوالي 2 مليون و155 ألف جنيه مصري، بسبب حصول اللاعبين على بطاقات صفراء وطرد أنتوني موديست أمام الاتحاد السعودي في ربع النهائي.

لائحة بطولات فيفا تنص بأنه في حال حصول أي لاعب على بطاقة صفراء، يعاقب النادي بشكل مباشر بتغريمه 10 آلاف فرانك والطرد يساوي 20 ألف فرانك.

4 بطاقات صفراء

وخلال المباراتين الماضيتين بكأس العالم للأندية للأهلي أمام الاتحاد وفلومينينسي البرازيلي، حصل لاعبو المارد الأحمر على 4 بطاقات صفراء لمحمد عبد المنعم ومحمود عبد المنعم كهربا وإمام عاشور وحسين الشحات ليتم توقيع 40 ألف فرانك غرامة بجانب 20 ألف فرانك غرامة طرد موديست.