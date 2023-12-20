عائد يصل إلى 19%.. أعلى شهادة ادخارية في البنك الأهلي

توفر العديد من البنوك المصرية الفترة الحالية قبل اجتماع البنك المركزي، أنواعًا عديدة من البرامج الادخارية التي تختلف التفاصيل الخاصة بها وفقًا لكل بنك، ويعتبر البنك الأهلي المصري من ضمن تلك البنوك التي تتيح للمواطنين فرصة للحصول على الشهادة الادخارية التي يرغبون في شرائها.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل ومميزات أعلي شهادة ادخارية في البنك الأهلي المصري قبل اجتماع المركزي والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل الشهادة البلاتينية

- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة الادخارية البلاتينية إلى 1000 جنيه.

- كما تصل مدة الشهادة إلى 3 أعوام.

- وبالنسبة لسعر العائد الخاص بالشهادة يبلغ 19%.

- فيما يمكن للعميل الحصول على عائد الشهادة من البنك الأهلي المصري بشكل شهري.

مميزات الشهادة

- كما يكون العائد ثابتًا.

- ويتم بدء احتساب عائد الشهادة من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

شروط الاقتراض والاسترداد

- وبالنسبة لشروط الاقتراض يمكن للمواطن القيام بذلك بضمان هذه الشهادة وذلك من أي فرع من فروع البنك.

- بينما يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات الإدخارية.

- لا يستطيع العميل استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر وذلك اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- ويمكن استرداد قيمة الشهادة قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك الأهلي المصري.