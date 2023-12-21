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جامعة أمريكية تشيد بأبحاث أستاذ مصري عن الوقاية من أمراض الدجاج

كتب:

رجب آدم
09:45 ص | الخميس 21 ديسمبر 2023
باحث قنا

باحث قنا

أبرز الموقع الإلكتروني لجامعة «تكساس إيه آند إم إم» بالولايات المتحدة الأمريكية الاسهامات البحثية للدكتور أحمد أبو بكر عبد الوارث، وكيل كلية الزراعة بقنا والاستاذ الزائر بجامعة «تكساس إيه آند إم إم».

وأشار الموقع إلى انضمام الدكتور أحمد أبو بكر لفريق العمل بمركز الدواجن بالجامعة منذ أغسطس الماضي، مشيدًا بجهوده البحثية المتميزة.

وأضاف التقرير أن الأستاذ بجامعة جنوب الوادي سيشارك في مشروع ممول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية في مصر بعنوان «المكملات الغذائية الجديدة كعوامل صديقة للبيئة لتحسين الأداء والوقاية من أمراض الدجاج»، بالتعاون مع الدكتور جاينات لوهاكاري الأستاذ بمركز أبحاث الدواجن.

ومن جانبه هنأ الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي التهنئة للدكتور أحمد أبو بكر عبد الوارث على إسهاماته البحثية المتميزة، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي وتعمل على توفير كافة سبل الدعم للباحثين، مؤكدًا أنه يدعم جميع العاملين في الجامعة والعمل نشر أبحاثهم والعمل تطوير قدراتهم البحثية.

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