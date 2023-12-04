فتح برنامج بكالوريوس مطور المحتوي الرقمي في جامعة جنوب الوادي الأهلية

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي، في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، رئيس المجلس، على فتح برنامج بكالوريوس مطور المحتوى الرقمي بجامعة جنوب الوادي الأهلية، واعتماد لائحته المقدمة من قسم تكنولوجيا التعليم والمعلومات بكلية التربية النوعية.

ووافق مجلس جامعة جنوب الوادي، على تعيين الدكتور أحمد محمد أحمد محمد، في وظيفة أستاذ بكلية الطب البيطري، والدكتورة إيمان محمد ممدوح، في وظيفة أستاذ بكلية الزراعة، والدكتورة نورا تاج الدين جعفر صادق، في وظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية بقنا، والدكتور صديق محمود حسن إبراهيم، في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الآداب، والدكتورة سميرة أحمد السيد محمد في وظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية، والدكتور أبو بكر عبدالسلام مصطفى سعد، في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الآثار.

تعيينات جامعة جنوب الوادي

كما وافق المجلس على تعيين الدكتورة جيهان حسن محمد، في وظيفة مدرس بكلية العلوم، والدكتورة شريهان إبراهيم عبدالرحيم إبراهيم، في وظيفة مدرس بكلية الحقوق، والدكتور مصطفى محمود محمد، في وظيفة مدرس بكلية الصيدلة، والدكتورة بسمة تيتو عبدالحميد محمد، في وظيفة مدرس بكلية الطب.

ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لـ16 طالبا وطالبة، ودرجة الماجستير لـ16 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

منح طلاب كلية الآداب الناجحين دبلوم الدراسات العليا

كما وافق المجلس على منح طلاب كلية الآداب الناجحين في دور أكتوبر 2023، دبلوم الدراسات العليا «علم النفس التطبيقي - العلاقات العامة والإعلان»، وعددهم 3، كل بالتقدير الحاصل عليه، والطلاب الناجحين في دور أكتوبر «الفصل الصيفي»، 2023 دبلوم الدراسات العليا بكلية التجارة أقسام «المحاسبة والمراجعة – ادارة الموارد البشرية – ادارة المستشفيات»، وعددهم 179 طالبا وطالبة، كلُ بالتقدير الحاصل عليه.

وجاء ضمن القرارات منح طالبة واحدة بكلية العلوم درجة البكالوريوس في العلوم شعبة الكيمياء، وعلم الحيوان دور أكتوبر 2023، بتقدير جيد، بعد أدائها التدريب الصيفي المقرر عليها.