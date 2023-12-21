المستندات المطلوبة للحصول على رخصة مكتب تحفيظ قرآن.. اعرف الخطوات بالتفصيل

أعلنت الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم في قطاع المعاهد الأزهرية، بدء التقدم للحصول على ترخيص مكتب تحفيظ قرآن، ووضعت شروط للحصول على الترخيص، أولها أن تكون المكاتب تحت إشراف الأزهر الشريف.

شروط الحصول على رخصة مكتب تحفيظ قرآن

وحددت الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، عددا من الشروط لقبول طلب محفظي القرآن الراغبين في ‏فتح مكاتب أهلية لتحفيظ القرآن الكريم، للحصول ‏على ترخيص لفتح المكتب كما يلي.

أ- لا يقل المكتب عن حجرتين متوسطتين، ويكون جيد التهوية وبه حمام صحي، ويكون في دور مناسب أول أو ثان.‏

ب- مقر المكتب لا يكون تابعًا لوزارة الأوقاف وألا يكون ‏مقر المكتب تابعًا لجمعية أهلية.

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص مكتب تحفيظ قرآن

وتضمن إعلان الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، الأوراق المطلوب إحضارها، كما يلي.

1- رسم كروكي للمكتب مبينا به المساحة وعدد الحجرات.

2- كشف مدون فيه أسماء الطلاب الموجودين على ذمة المكتب لا يقل العدد عن 15 والأعمار أكبر من 5 وأقل من 18 عامًا، وغير مُقيدين بالمعاهد الأزهرية.‏

3- صورتان ضوئيتان من الرقم القومي لصاحب المكتب.‏

4- صورتان ضوئيتان من الرقم القومي للمحفظ القائم على المكتب.‏

5- عدد (3) صور شخصية للمحفظ.‏

6- عقد بيع أو إيجار للمكتب به إثبات تاريخ ولا تقل مدة الإيجار عن 3سنوات، ومُحددا فيه سبب الإيجار ‏فتح مكتب تحفيظ.‏

7- إيصال كهرباء أو غاز أو مياه يحمل نفس عنوان المكتب المدون بعقد البيع أو الإيجار.‏

8- عدد (2) صورة المؤهل للمحفظ

9 - عدد (2) صورة المؤهل لصاحب المكتب

10- طباعة طلب فتح مكتب لتحفيظ القرآن تحت إشراف الأزهر الشريف فور الانتهاء من ملء نموذج البيانات.‏

11- أن يكون المكتب مفتوحًا وعملية التحفيظ قائمة أثناء ال‏معاينة.

12- اجتياز المُحفظ للاختبار الذي يجريه قطاع المعاهد الأزهرية في حفظ القرآن الكريم وأحكامه بنسبة ‏استظهار لا تقل عن 80%.‏

13- تقرير بصلاحية المكتب (فنيًّا + صحيًّا) بناء على معاينة الموجه المختص

خطوات التقديم للحصول على رخصة مكتب تحفيظ قران

وهناك الخطوات التي تتبع للتقديم للحصول على ترخيص مكتب تحفيظ قرآن، كما يلي.

- تقدم المستندات السالفة إلى إدارة شؤون القرآن بالمنطقة الأزهرية الذي يقع المكتب في نطاقه.

- حال الموافقة المبدئية على المكتب يتم تحديد امتحان للمحفظ المتقدم، ويكون مقر الامتحان رئاسة ‏قطاع المعاهد الأزهرية.

‎- ترفق جميع المستندات المطلوبة أعلاه مع طلب فتح المكتب إضافة إلى بطاقة الاختبار وتوضع في ‏دوسيه بلاستيكي وترسل إلى إدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ انتهاء التقديم.‏

‎ ‎‏- على جميع المتقدمين متابعة البوابة الإلكترونية للأزهر لمعرفة موعد الاختبار المخصص للمنطقة التابع ‏لها المكتب.‏

ويتم التسجيل الإلكتروني للحصول على الرخصة حتى يوم 26 ديسمبر 2023.‏