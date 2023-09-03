تحفيظ قرآن وإنشاد ديني وتعاليم إسلامية في البرنامج الصيفي بمساجد سيوة

التقى وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، الشيخ حسن عبد البصير عرفة، بأطفال البرنامج الصيفي للطفل بمسجد المنشية بواحة سيوة بحضور الشيخ محمد منصور مدير الإدارة وعدد من الأئمة وشيوخ القبائل في أجواء إيمانية وفرحه واهتمام من وزارة الأوقاف بالنشء ورعايته.

تعاليم دينية للأطفال في سيوة

ووجّه وكيل وزارة الأوقاف بمطروح التحية لأولياء الأمور لحرصهم على تعليم أبنائهم وتربيتهم ونبه على أن هذه الأعداد الكبيرة من الأطفال بواحة سيوة هو نتاج جهد مشترك بين الأئمة وأولياء الأمور ووعيهم بأهمية المسجد ودوره ودلالة على ما أهمية ما يقدم في البرنامج الصيفي للطفل ليحوز على إعجاب الطفل من تربية للضمير وتزكية للخلق ومحبة لآل البيت واهتمام بسيرة الرسول الكريم مع تربية الضمير لدى الطفل وتعليمه آداب وسلوك التعامل مع الآخرين.

فقرات متنوعة لحفظ القرآن والإنشاد الديني

وقدم أطفال سيوة فقرات متنوعة لحفظ القرآن والإنشاد الديني والشعر، كما تعاهدوا على أن يحافظوا على جماليات الواحة والبيئة المحيطة بهم كنعمة من نعم الله عليهم فقد غفر الله لرجل رفع غصن شوك من الأرض حتى لا يؤذي الناس.

البرنامج الصيفي للأطفال في سيوة

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح ببيان إن أطفالنا لا بد أن يتربوا على الإيجابية وترك السلبية ويتفاعلوا مع غيرهم لصالح الأمة والوطن، وقدم الهدايا للأطفال الذين عبروا عن سعادتهم بالبرنامج الصيفي للطفل، ودعوا لرحلة للتعريف بواحة سيوة في نهاية البرنامج تحت شعار أيها الزائر عليك أن ترى سيوة بأعيننا فستكتشف جمال الطبيعة وغناها والآثار التاريخية وعبقها ومواطن الاستشفاء وغناها.

جهود أئمة المساجد

ولفت وكيل أوقاف مطروح إلى حالة الوعي عند الأطفال وشكرهم وأولياء الأمور والأئمة على الجهود المشتركة.