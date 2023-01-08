مصرع محفِّظ قرآن في حادث سير بالدقهلية.. والأهالي: كان في طريقه لدرس تحفيظ

شيَّع الآلاف من أهالي مدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، الليلة، جنازة أحد محفظي القرآن الكريم، والذي سخَّر حياته لتغسيل الموتى وخدمة المساجد، والذي توفي إثر حادث على طريق «بني عبيد - الدوار» بالقرب من عزبة خيري التابعة لمركز بني عبيد، وجرى نقله إلى مستشفى بني عبيد التخصصي عقب الحادث إلا أن الأطباء أكدوا وفاته.

وخرجت الجنازة من مسجد الشوادي بمدينة بني عبيد بمشاركة عدد كبير من شباب وأهالي المدينة حيث تم دفن جثمانها بمقابر المدينة المتواجدة بمنطقة ولاد زغلى.

ورود بلاغ بوقوع الحادث

وكان مأمور مركز شرطة بني عبيد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم موتوسيكل على طريق «الدوار» دائرة المركز، ما تسبب في إصابة اثنين وإصابة أحدهما خطيرة ويدعى الشيخ صفوت محمد صديق، وتوفي فور وصوله المستشفى.

الراحل لقى مصرعه وهو ذاهب لتحفيظ القرآن

وأكد أقارب المتوفى أنه بعد أن أدى صلاة العصر، توجه إلى عزبة النمر دائرة مركز بني عبيد، لكي يعطي درس قرآن كريم لأطفال هناك إلا أن الحادث وقع وهو في الطريق.

حزن في بني عبيد على فراق الشيخ صفوت

وقال محمد عبد الغني شادي، أحد شباب بني عبيد، لـ«الوطن»، إن الشيخ صفوت صديق كان من أكثر الخادمين لبيوت الله همة وإتقانا ورحيله أوجع قلوبنا، مشيرا إلى أنه كان صاحب وجه مألوف، حيث كان مغسلا للموتى لكثير من أهالينا.

وتحوَّلت صفحات التواصل الاجتماعى للمدينة إلى دفتر عزاء قدم فيه المئات من الأهالي العزاء لأسرته ومحبيه، وسط حالة من الحزن الشديد على موته المفاجئ.