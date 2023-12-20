مصادر: غلق الساحة الخارجية لمسجد السيدة عائشة للتطوير.. وإعادة الافتتاح في رمضان

كشفت مصادر مطلعة، عن غلق ساحة مسجد السيدة عائشة بالقاهرة، واقتصار الصلاة داخل المصلى فقط، نظرا لإجراء ترميمات في المسجد، التي بدأت في مايو الماضي، في إطار خطة الدولة لتطوير مساجد «آل البيت».

أكدت المصادر لـ«الوطن»، أن أعمال الترميم تتم بالتنسيق مع مؤسسة «مودة» لتطوير مساجد آل البيت، ومن المقرر أن تنتهي أعمال التطوير والترميم قبل شهر رمضان المقبل، وسيجري افتتاحه بكامل طاقته أمام الجمهور في رمضان».

تطوير مساجد آل البيت

يذكر أن العديد من «مساجد آل البيت» شهدت تطويرا شاملا، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بمساجد آل البيت والأضرحة الأثرية، التي عانت من الإهمال لفترات طويلة، وبدأ التطوير بمسجد الحسين، الذي تكلف 150 مليون جنيه، ضمن مخطط تطوير القاهرة التاريخية.

وشملت خريطة الأوقاف لتطوير مساجد آل البيت كل من مسجد «الحسين، السيدة فاطمة النبوية، السيدة رقية، السيدة سُكَينة، السيدة حورية في بني سويف، سيدنا علي زين العابدين، السيدة زينب، السيدة نفيسة، أحمد البدوي بطنطا».