أصالة تطرح «جنة الحب» تزامنا مع الاحتفالات بالعام الجديد

طرحت الفنانة أصالة، أغنيتها الجديدة «جنة الحب»، التي تغنيها باللهجة الخليجي، من كلمات ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.

وطرحت أصالة الأغنية عبر «يوتيوب»، تزامنًا مع احتفالات العام الجديد، وتقول كلماتها:

قَالْ: الْفِرَاقْ وْ قِلْت: لا تَطْرِيْ الْمَوت

مَا وِدِّيْ أسْمَعْ غَيْر كِلْمَةْ (حَيَاتِيْ)

وَصْلِكْ حَيَاةْ وْقَطْعَةْ الْوَصِلْ تَابُوت

وْلَحْظَةْ فِرَاقِكْ نَفْس لَحْظَةْ مِمَاتِيْ

تَعَالْ نَبْنِيْ جَنَّةْ الْحِبّ بِسْكُوت

وَاسَكِّنِكْ مَا بَيْن ذَاتِيْ وْذَاتِيْ

طُوْل الْعِمِرْ خَلِّكْ مَعِيْ صُوْرَهْ وْصَوْت

لا تَطْرِيْ الْفَرْقَا وْتَفْرِحْ عِدَاتِيْ

هَمْسِكْ حِكَايَةْ سِحْر مِنْ وَحْي (هَارُوت)

صِبّ الْحَدِيْث بْمَسْمِعِيْ يَا غَنَاتِيْ

خَلّ الزَّهَرْ فِيْ مَبْسَمِكْ يَنْثِرْ التُّوت

عَذْب الْحَكِيْ وَاصُوغ مِنْه اغْنِيَاتِيْ

يَا اللَّى جِمَالِكْ بِالتِّفَاصِيْل مَنْعوت

حَقَّقْت لِيْ بِالْعِمر كِلّ امْنِيَاتِيْ

أنَا دِرَيْت انِّيْ بْمَحَبِّتْك مَبْخُوت

وَالْقَيْت فِيْ سَاحِلْ عِيُوْنِكْ عِصَاتِيْ