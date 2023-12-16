أصالة تنتظر خبرا سارا.. وابنتها كلمة السر

نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة صورًا لها من جلسة تصوير جديدة أجرتها أثناء الأيام الأخيرة من حملها، بأكثر من فستان أحدها باللون الـ«بينك»، والثاني باللون الأزرق السماوي.

وكتبت شام على الصور التي نشرتها: «ياترى ولد ولا بنت أكيد صولا عرفتكم»، مشيرة إلى أن والدتها الفنانة أصالة قد كشفت أمس خلال حفلها الذي أقيم في دبي، عن نوع حفيدتها الجديدة، إذ أخبرت الجمهور خلال الحفل: «بين اليوم وبكرا حيجيني بنت جديدة».

View this post on Instagram A post shared by Sham Al Zahabi-شام بنت اصالة الذهبي (@shamalzahabi) View this post on Instagram A post shared by Sham Al Zahabi-شام بنت اصالة الذهبي (@shamalzahabi)

وعلقت أصالة على الصور قائلة: «الله يحفظ روحي دنيتي عمري كلّه بنت الشام الشاميًة»، ولاقت الصور عددا كبيرا من التعليقات بين الدعاء لها بالسلامة والعافية واستقبال مولودتها الجديدة بسلامة وعافية.