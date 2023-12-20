150 وظيفة خالية في الإسكندرية بمرتبات تصل لـ3400 جنيه.. اعرف الشروط

أعلنت مديرية العمل في الإسكندرية عن 150 وظيفة خالية، تتعلق بالحاجة لعمال إنتاج في مصنعين في مدينة برج العرب، أحدهم يطلب 100 عامل، والآخر 50 آخرين، بمرتبات تتراوح من 3000 إلى 3400 جنيه.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل 150 فرصة عمل في الإسكندرية، بحسب ما كشفته مديرية العمل اليوم.

100 فرصة عمل في الإسكندرية

وطرحت مديرية العمل 100 فرصة عمل عبر مصنع الإسكندرية للكيماويات والمنظفات بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وتحمل الرقم التأميني «1816109»، على أن يتم التواصل مع المدير المسؤول خالد بهاء الدين عبر رقم الهاتف: 01274811160.

وبحسب الإعلان، تطلب الشركة 100 عامل إنتاج، بشرط واحد فقط، أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط، على أن يكون التقديم لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة، على أن يكون الراتب 3400 جنيه.

50 فرصة عمل في الإسكندرية

وأشارت مديرية العمل إلى 50 وظيفة خالية في مصنع البحر المتوسط للغزل والنسيج بلوك 7 في المنطقة الصناعية بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وتحمل الرقم التأميني «2111117»، ويمكن التواصل بخصوصها عبر رقم الهاتف «01284222010»، حيث تطلب الشركة 50 عامل إنتاج، وفق شروط منها خبرة 3 سنوات، ومؤهل متوسط، السن من 18 إلى 35 سنة، على أن يكون الراتب 3000 جنيه.