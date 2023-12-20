متصلة منهارة من البكاء: زوجي ترك أبناءه وهرب منذ 23 سنة.. و«الحجار»: لك ثواب المجاهدين

أجاب الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على سؤال متصلة منهارة من البكاء، قالت إنها تعيش الصبر منذ 23 عامًا، على أمل أن يكرمها الله تعالى، إلا أن حالتها تزداد سوءًا، حيث تركها زوجها منذ 23 عامًا، ولا يصرف على أبنائها، حتى ماتت ابنتها، ومات ابنها، وتريد أن تعرف كيف ترضى بما قسمه الله لها؟

تعويض الله كبير وأجره عظيم

وقال الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع علي فضائية «الناس»: «صبرك مثال عظيم للأم المصرية، التى تعرف حق المسؤولية، فزوجها ترك لها أبنائه منذ 23 سنة، فهي لها ثواب المجاهدين، والله سبعوضها بأجر كبير وعطاء يرضيها».

الصبر والاحتساب عند الله

واستكمل: «اصبري واحتسبي عند الله سبحانه وتعالى، وتمسكي بحبل الله، وادعى الله حتى تكملي رسالتك مع أبناءك، وأنت تحبين الله ورسوله، تقوي بهم».