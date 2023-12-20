انطلاق البرنامج التطوعي «حرفتك مهنتك» بمراكز شباب الشرقية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية فعاليات البرنامج التطوعي المجتمعي داخل القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حرفتك مهنتك، فيما تم دهانات البوابة الرئيسية للمركز ومدخل الملعب الخاص بقرية السعديين كما تم عمل ورشة فن الكونكريت تشجيعا على الصناعة اليدوية.

انطلاق البرنامج التطوعي ضمن حرفتك مهنتك

أوضحت مديرية الشباب والرياضة تحت إشراف الدكتور محمود عبد العظيم في بيان لها عن انطلاق البرنامج التطوعي لخدمة المجتمع بدءا من 20 ديسمبر وحتى 22 من نفس الشهر الجاري في مركز شباب السعديين بمركز منيا القمح بمشاركة 30 شابا وفتاة من أندية التطوع.

أعمال تطوعية مجتمعية من الشباب

قام أعضاء أندية التطوع والفتاة والمرأة بمركز شباب السعديين بعمل مشروع خدمة عامة تطوعي اجتماعي بتنفيذ دهانات البوابة الرئيسية ومدخل الملعب بالمركز.

المبادرة تستهدف القرى الأكثر احتياجا

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة لـ«الوطن» أن مبادرة حرفتك مهنتك لتعليم الحرف اليدوية والتراثية والبرنامج التطوعي المجتمعي داخل القرى الأكثر احتياجا لأندية التطوع، الفتاة والمراة بجميع مراكز الشباب علي مستوى المحافظة وعلى مستوى الجمهورية.

تعليم فن الكونكريت في القرى:

في سياق متصل أطلقت المديرية ورشة الحرف اليدوية والتراثية ورشة كونكريت بمركز السعديين بمنيا القمح، وذلك بمشارمة 15 عضوة من أندية الفتاة والتطوع، لتعلم الفن المعروف باسم التيرازو وفن الخرسانة وتسمى المادة المستعملة في بعدد كبير من المسميات مثل مادة الجاسمانيت أو مادة الجازمونايت أو مادة الماربل لصناعة المباخر والصحون والصواني والأكواب.