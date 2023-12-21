شباب السويس يصنعون العلم الفلسطيني في مبادرة «علمني حرفة»

شهدت مبادرة «علمني حرفة» بمركز شباب الجبلايات في محافظة السويس، تنفيذ دورة تدريبية حرفية «أشغال فنية.. المكرمية» للشباب والفتيات تحت شعار «علمني حرفة»، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من الشباب، إذ صنع معظم المشاركين في الدورة العلم الفلسطيني.

منتجات من صناعة شباب السويس

وأوضحت فاطمة يحيى، المشرفة على الدورة التدريبية، أنَّ المتدربين أنهوا جميع المنتجات التي بدأوا في تنفيذها منذ بداية الدورة، وقد أبدوا إعجابهم بالتدريب ومدى الاستفادة منه.

تدريب مهني وحرفي

ومن جانبه، قال عادل الشيمي، مدير عام الشباب والرياضة بالسويس، إن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تولي اهتمامًا بالغًا بالتدريب المهني والحرفي، وإعداد الشباب لمواجهة سوق العمل والقضاء على البطالة، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية والتي تؤكد على أهمية إقامة مشروعات صغيرة تخلق فرص عمل حقيقية.