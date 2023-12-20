الفيلم الأمريكي «Thanksgiving» يتراجع في شباك التذاكر المصرية

حقق الفيلم الأمريكي «Thanksgiving»، إيرادات ملحوظة بأول أسبوع لطرحه في دور العرض المصرية، في موسم أفلام رأس السنة 2024، حيث حقق 841 ألفا و247 جنيها.

إيرادات الفيلم

وتراجعت ايراداته في الأسبوع الثاني، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، لافتًا أنه حقق إجمالي إيرادات بلغت مليون و500 ألف و64 جنيهًا، محتلا المركز الثالث في شباك تذاكر الإيرادات.

أبطال الفيلم

الفيلم من بطولة جينا جيرشون، كارين كليشيه، ريك هوفمان، ميلو مانهايم، وآخرين من تأليف واخراج إيلي روث، وتدور أحداث الفيلم يوم عيد الشكر، والذي يشهد العديد من مشاهد الرعب والتشويق، بعدما يقوم بطل العمل بعمل رسومات خاصة به والتي تفتح العديد من التساؤلات حوله من أهل بلدته.