سفير تركيا لدى القاهرة: جهود مصر لإيصال المساعدات إلى غزة «محل تقدير»

أكد سفير تركيا لدى القاهرة صالح موتلو، أن بلاده تدعم الشعب الفلسطيني في الحرب التي يتعرض لها من جانب الاحتلال الإسرائيلي، إذ طالبت بوقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة، والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية.

أضاف «موتلو» في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، على هامش استقبال ميناء العريش البحري، سفينة مساعدات تركية كويتية مشتركة، لصالح أهالي قطاع غزة، أن بلاده تسخر كل إمكاناتها المادية المتاحة من أجل مساعدة شعب غزة، واصفًا إياهم بأنهم «أخوة»، مواصلا: «نحن معهم إلى أقصى درجة، وندعو إلى هدنة بشكل عاجل وإنقاذ الأرواح في غزة وإعادة الإعمار السريع».

ودعا إلى إدخال المساعدات بأكبر قدر ممكن من الغذاء والملابس وكل المستلزمات الطبية وغيرها، بالمشاركة مع الهلال الأحمر التركي والكويتي، مشيرًا إلى أنه جرى تحميل سفينة بالمساعدات وإرسالها إلى العريش تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة بمساعدة الهلال الأحمر المصري.

أكد سفير تركيا لدى القاهرة، أن المصريين والهلال الأحمر المصري يقدمون «المساعدة الصادقة»، كما تبذل السلطات المصرية جهدا كبيرا لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، موجهًا الشكر إلى الجانب المصري قيادة وشعبًا، وتمنى أن يعود السلام إلى الجانب الفلسطيني في أسرع وقت.