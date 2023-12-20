جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي بمحافظة السويس 2023 الفصل الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس، جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي بمحافظة السويس، الفصل الدراسي الأول، حيث تنطلق يوم الخميس 11 يناير 2024، وتبدأ اللجان في التاسعة صباحا.

موعد وجدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي بمحافظة السويس، للفصل الدراسي الأول حددته مديرية التربية والتعليم بالسويس، وسيكون في التاسعة تماما، على النحو التالي:

الخميس 11 يناير: اللغة العربية فترة أولى مدتها ساعتين ونصف، والفترة الثانية الكمبيوتر، وتكنولوجيا المعلومات ومدتها ساعة ونصف أيضا.

السبت 13 يناير: فترة أولى الدراسات الاجتماعية مدة اللجنة ساعتين، فترة ثانية التربية والفنية ومدة اللجنة ساعتين.

الأحد 14 يناير: امتحان مادة الهندسة ومدة اللجنة ساعتين، والتربية الدينية ومدة اللجنة ساعة ونصف.

الاثنين 15 يناير: فترة أولى مادة اللغة الإنجليزية، ومدتها ساعتين، ومادة الجبر فترة أولى مدتها ساعة ونصف فترة ثانية.

الثلاثاء 16 يناير: مادة العلوم لمدة ساعتين

امتحانات المستوى الرفيع للصف الأول الإعدادي

حددت مديرية التربية والتعليم امتحانات مادة المستوى الرفيع للصف الأول الإعدادي لمدارس اللغات الرسمية والمتميزة والخاصة، بأنها سوف تجرى الأربعاء 27 ديسمبر الجاري للغة الأجنية الأولى، والخميس 28 للغة الأجنبية الثانية.