مرصد الأزهر يحذر من إعدامات ميدانية للأسرى الفلسطينيين

حذر مرصد الأزهر، من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب إعدامات ميدانية بحق عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، الذين جرى اعتقالهم من داخل قطاع غزة، بعد كشف صحيفة «هآرتس» العبرية، عن استشهاد عدد منهم بمعسكر اعتقال إسرائيلي.

وأوضح المرصد، أن مخاوفه تأكدت بالفعل بعد الكشف عن استشهاد عدد من الأسرى الفلسطينيين بمعسكر اعتقال «سديه تيمان»، بالقرب من بئر السبع بالنقب، نتيجة ظروف اعتقالهم القاسية، إذ جرى احتجازهم مقيدي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين غالبية ساعات النهار، ولا تتيح لهم القيود سوى التحرك بشكل محدود، وتناول الطعام أحيانًا، بينما ينامون على مراتب رقيقة على الأرض في ثلاثة أقسام اعتقال يتسع كل منها لنحو 200 معتقل.

وأشار المرصد إلى أن جيش الاحتلال اعتقل نحو 500 فلسطيني في قطاع غزة حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، بينهم شيوخ ونساء وأطفال، محذرًا من تنفيذ الاحتلال المزيد من الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين، خاصة أنه يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّهم، والتي تشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي.

وطالب المرصد المجتمع الدولي، بضرورة التحرك العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، وتوفير الحماية اللازمة لهم.