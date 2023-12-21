«الشباب والرياضة» تعلن عن أولى رحلاتها في العام الجديد.. اعرف التفاصيل

كشفت الإدارة المركزية لتنمية الشباب، التابعة للإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة، عن تفاصيل أولى رحلات «اعرف بلدك» في العام الجديد 2024، التي تنظمها وتشرف عليها وزارة الشباب والرياضة.

إطلاق أولى أفواج رحلات اعرف بلدك في العام الجديد

وأكد تقرير للوزارة حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنّ انطلاق أولى أفواج رحلات اعرف بلدك في العام الجديد ستكون إلى محافظة الوادي الجديد، في الفترة من 6 إلى 11 يناير 2024.

وأعلنت الوزارة عن شروط وإجراءات التقديم للاشتراك في الفوج، على النحو التالي:

- فتح باب الإشتراك (تسجيل وسداد) عبر الحجز والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة: https://www.emys.app/youth/trip_public

- تم إضافة خاصية الدفع الإلكتروني مباشرة من خلال بطاقة فيزا او أي بطاقة بنكية أو ماكينات فوري على مستوى الجمهورية.

- قيمة الاشتراك ألف جنيه للفرد.

- السن من 18حتى 40 سنة.

- لا يسمح بمشاركة أسر وممنوع اصطحاب أطفال نهائيا أو حيوانات أليفة.

- لا يجوز تبديل المشترك بآخر ولا يتم رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة.

خلو المشارك من الأمراض المعدية والمزمن

- خلو المشارك من الأمراض المعدية والمزمنة وأمراض القلب والصرع والأمراض النفسية، وفى حالة ثبوت غير ذلك يتم مغادرة المشارك للفوج بمعرفته وعلى مسؤوليته ونفقته الشخصية ودون أدنى مسؤولية على وزارة الشباب والرياضة.

- اللياقة الطبية مسئوولية شخصية للمشارك في الرحلة .

- التزام المشارك بتنفيذ برنامج الرحلة المنفذ من قبل وزارة الشباب والرياضة ويُحظر عليه تنفيذ أي برنامج غيره.

- يحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة طبقا للظروف الطارئة وتوجيهات مسئوولي هيئة الإشراف بالوزارة.

- عدم التدخين نهائيا في أماكن الإقامة أو المزارات أو وسائل الانتقال.

- أي مخالفة لشروط الاشتراك أو تعليمات هيئة الإشراف أو عدم صحة البيانات الشخصية والصحية أو وجود مخالفات أو قضايا أمنية سيتم مغادرة المخالف فورا على نفقته وبمعرفته وعدم استكماله للرحلة وعدم رد قيمة الإشتراك.

مكان التجمع

- التجمع أمام مقر وزارة الشباب والرياضة سابقا بالمهندسين أمام نادي الزمالك الرياضي يوم السبت الموافق 6 / 1 / 2024 في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحا، وسيتم التحرك في تمام الساعة السادسة صباحا.

- يتضمن البرنامج السياحي زيارة عدد من المناطق السياحية والأثرية والعلاجية وجولات حرة.

- في حالة نشر أخبار مسيئة عن وزارة الشباب والرياضة أو هيئة الإشراف عبر وسائل التواصل الإجتماعي سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله.