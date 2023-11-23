سافر لشرم الشيخ بألف جنيه فقط ضمن رحلات «اعرف بلدك».. 4 أيام إقامة وجولات

أعلنت الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، عن انطلاق الفوج الرابع من رحلات اعرف بلدك إلى شرم الشيخ، خلال الفترة التالية من 30 نوفمبر حتى 4 ديسمبر.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل رحلات اعرف بلدك إلى شرم الشيخ، إذ يتم قبول المشاركين من محافظات (القاهرة / الدقهلية) فقط.

رحلات اعرف بلدك إلى شرم الشيخ

- مدة الفوج خمسة أيام بأربعة ليال.

- المرحلة العمرية من (18 - 40) سنة.

- قيمة الاشتراك في رحلة شرم الشيخ: (1000جنيه) من كل مشارك.

- الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ.

- الاستقبال على وجبة الغداء.

- التسكين بغرف رباعية.

- للاشتراك في الرحلة يمكن الدخول على هذا الرابط وتسجيل البيانات المطلوبة.

- يتم الحجز وسداد قيمة الاشتراك من خلال أي فيزا بنكية أو بماكينات فوري.

- أولوية المشاركة في الرحلة بأسبقية الدفع.

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات (استخدام رقم قومي لشخص آخر أو تعديل في الرقم القومي أو تعديل في المحافظة أو أي بيانات غير حقيقية) أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فورًا دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي والوزارة غير مسئولة عنه.

- التجمع للتحرك من أمام مقر مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية وأمام مبنى وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين في تمام الساعة السادسة صباحا.

- سيتم تنفيذ جولات حرة ضمن برنامج الرحلة.

- يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة.