ملتقى ثقافة وفنون المرأة في أسوان ينظم محاضرة حول مهارات التفاوض

شهدت المدينة الشبابية في أسوان، اليوم الأربعاء، عددا من الفعاليات، ضمن الملتقى الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمشروع «أهل مصر»، من ضمنها محاضرات بعنوان «مهارات التفاوض».

محاضرات لتعزيز مهارات التفاوض

وألقى الدكتور كريم همام، المدرس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، محاضرة حول فنون التفاوض وأهميتها في المجالات المختلفة، مشيرا إلى أن التفاوض يتطلب اكتساب مهارات خاصة تتألف من عشرة جوانب رئيسية.

وأوضح، أنه يجب على المتفاوض أن يكون قادراً على عدم المساومة على القضايا الأساسية، وألا يستسلم للعروض الأولى، بل يسعى للوصول إلى أفضل الحلول للمشكلات.

ورشة عمل للفتيات

وشملت الفعاليات ورشة عمل للفتيات، حيث تم تقديم مثال عملي لتفاوض بين شركتين، إحداهما كبرى في مجال المنتجات الإلكترونية والأخرى صغرى في مجال تشغيل الأنظمة.

ومن جانبها، ناقشت الدكتورة دينا هويدي، مديرة الإدارة العامة لثقافة المرأة والمشرفة التنفيذية للملتقى، مع الفتيات كيفية تنفيذ مشروعاتهن بعد اختيار البوستر والموقع للتسويق الإلكتروني، وأكدت على ضرورة متابعة المشروع وتطوير مهارات التفاوض والتعلم من أمثال الناجحين في مجال ريادة الأعمال.

ويستضيف الملتقى 129 فتاة وسيدة من 6 محافظات حدودية في مصر، وهي شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، مرحتى، وأسوان، والبحر الأحمر.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز الثقافة والفنون وتطوير مهارات الفتيات والنساء في مجالات متنوعة بينما تشمل الفعاليات المقامة في الملتقى ورش عمل ومحاضرات وندوات تفاعلية في مجالات مثل ريادة الأعمال، والتكنولوجيا، والفنون التشكيلية، والأدب، والصحة والتغذية.