نائب رئيس «المنصورة الجديدة»: مدينة ذكية تحقق إقامة راقية لمختلف الفئات

أكد المهندس ياسر كحلة، نائب رئيس جهاز «المنصورة الجديدة»، أن المدينة من أهم وأبرز إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال السنوات العشر الماضية، لافتاً فى حواره لـ«الوطن»، إلى أن مدن الجيل الرابع تخدم المواطن المصرى وتوفر له نوعية معيشة جيدة.

ما الفئات التى تستهدفها المنصورة الجديدة؟

- تستهدف المدينة جميع فئات المجتمع ولا تقتصر على فئة معينة، فالمدينة مفتوحة للجميع وتتميز بموقعها الجغرافى على ساحل البحر الأبيض المتوسط، كما أن مصيف جمصة أصبح مقصداً للمصطافين مثل الإسكندرية والعلمين الجديدة والساحل الشمالى.

كم تبلغ مساحة المنصورة الجديدة؟

- مدينة المنصورة الجديدة هى إحدى مدن الجيل الرابع وهى مدينة ذكية تبلغ مساحتها 7200 فدان والمرحلة الأولى تم افتتاحها من قبل الرئيس السيسى على مساحة 2063 فداناً وتضم 119 ألفاً و430 وحدة من شرائح الإسكان المختلفة، ابتداء من الإسكان الاجتماعى (58 عمارة)، وسكن مصر عبارة عن 156 عمارة و486 عمارة بدار مصر، بينما يبلغ عدد الفيلات 1149 ڤيلا، والغالبية العظمى الوحدات المتاحة فى المنصورة الجديدة تناسب مختلف الشرائح والفئات والطبقات وهذا من عناصر الاستدامة.

لماذا أطلق عليها لقب «المدينة الخضراء»؟

- المنصورة الجديدة من أهم المدن المستدامة فى الجمهورية ويطلق عليها مدينة خضراء لأن 25% من مساحة المدينة مناطق خضراء والمناطق الخضراء ليست مسطحات خضراء «نجيلة» وحسب، ولكنها تضم الشجر والشجيرات التى تمثل أكثر من ربع المساحة.

تكنولوجيا متطورة لتسهيل صيانة جميع المرافق.. والتحكم والمراقبة من خلال الكاميرات

ماذا تعنى كلمة الجيل الرابع؟

- كلمة الجيل الرابع ظهرت بعد 2014 وتطلق بالإنجليزية 4G وهى مدينة جديدة وذكية، وكلمة الجيل الرابع والذكية وجهان لعملة واحدة، وتعنى أننا نستخدم التكنولوجيا الحديثة لخدمة المواطن عن طريق تحكم آلى فى المرافق وشبكات المياه والصرف من خلال توصيل كابلات كهرباء وكابلات داتا لمبنى التحكم الرئيسى الخاص بجهاز مدينة المنصورة الجديدة وأستطيع بضغطة زر واحدة إيقاف مرفق معين فى المدينة، وهو ما يسهل أعمال الصيانة، وتم إنشاء عدة أعمدة ذكية لها 3 خاصيات رئيسية وهى كاميرات مراقبة بزاوية 360 درجة تغطى كل الزوايا فى المنطقة الموجود بها العمود، وكل 60 متراً يوجد عمود ذكى وبالتالى المدينة مراقبة أمنياً.

ما مراحل إنشاء المدينة؟

- 4 مراحل تم الانتهاء من المرحلة الأولى وافتتاحها، ونقوم بالعمل حالياً على المرحلة الثانية، والمنصورة الجديدة مقسمة إلى منطقة أولى وثانية وثالثة ورابعة تفصل بينها منطقة أسواق تجارية، وتم طرح 1200 وحدة سكن مصر التاسعة، و648 ذات طابع ساحلى متميز مرحلة سادسة، و3120 «جنة» المرحلة الثامنة تم طرحها، و1100 ڤيلا مطروحة والأسعار تختلف على حسب النموذج والموقع، والڤيلات بها فردى ووحدتان و4 وحدات بها حدائق.

لماذا أطلقتم على الكورنيش لقب «الذكى» أو «العصرى»؟ وكم تبلغ تكلفته؟

- من أهم مميزات الكورنيش العصرى أو الذكى وجود خدمة واى فاى متاحة مجاناً، وحارة للدرّاجات وحارة للمشاة وممشى سياحى وبلغت تكلفة كورنيش المنصورة الجديدة فى المرحلة الأولى 600 مليون جنيه، والمميز فيها أيضاً المناطق الخضراء ومن أسباب إطلاق كورنيش عصرى أو ذكى هو وجود كاميرات مراقبة لتأمين المصطافين.

هل سيتم إنشاء قطار كهربائى يربط المنصورة بالمدينة الجديدة؟

- القطار الكهربائى تنفذه وزارة النقل، وهناك تنسيق بين الوزارات المعنية والجهات المسئولة للانتهاء من التصميمات وبدء الإنشاء.

مدارس داخل المدينة

تم إنشاء 3 مدارس داخل المدينة بنفس المناهج الحكومية ولكنها مطورة وتابعة لوزارة التربية والتعليم، وتم طرح 27 عمارة ذات طابع ساحلى، بالإضافة إلى وجود جامعة المنصورة الجديدة التى تهدف إلى تخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل، ومجمع مصالح حكومية على مساحة 12 فداناً، فالمنصورة الجديدة أصبحت أرضاً خصبة للاستثمار وجذب المستثمرين حيث تم بيع 2 كومباوند من قبل المستثمرين وإنشاء مول تجارى ومركز طبى وسوق تجارية، كما تم إنشاء 19 عمارة مخصصة لطلاب التعليم العالى كما سيتم افتتاح فرعين لبنكى مصر والأهلى.