هندسة المنصورة الجديدة تصمم نماذج محاكاة للمباني بمعرض «المستقبل»

أجرت كلية الهندسة، بجامعة المنصورة الجديدة، محاكاة للأعمال الاعتيادية والتكميلية للمباني بمعرض لمعماريي وإنشائيي المستقبل، تحت رعاية الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وريادة الدكتور وائل صديق، عميد كلية الهندسة.

وبحسب بيان صادر من جامعة المنصورة الجديدة، أنه على مدار الفصل الدراسي قام معماريو وإنشائيو المستقبل بكلية الهندسة، بعمل نماذج كمحاكاة طبيعية للعناصر التنفيذية الإنشائية والمعمارية بالمباني.

خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة

وأشاد الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، بأعمال الطلاب وقام بمناقشة كل منهم في تصميمه وطريقة تنفيذه للعنصر المختار من المبنى وأوضح أن العمل يأتي في إطار حرص الجامعة منذ اليوم الأول لنشأتها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة في جميع التخصصات، بإلإضافة إلى ربط الجانب الأكاديمي بالجانب التطبيقي لطلابها.

برنامجي العمارة والهندسة المدنية قاموا بعمل محاكاة مبدعة

وأضاف الدكتور وائل صديق، عميد كلية الهندسة، بأن طلاب برنامجي العمارة والهندسة المدنية قاموا بعمل محاكاة مبدعة ومتكاملة في صورة جماعية وكفريق واحد داخل أحد المواقع التنفيذية بعمل محاكاة للأعمال الاعتيادية «المعمارية والإنشائية» والأعمال التكميلية من باقي عناصر المشروع على مستوى الهندسة الصحية والتركيبات الكهربائية وأعمال المصاعد وأعمال تنسيق الموقع، وغيرها من باقي الأعمال التكميلية التي تختلف من طبيعة مشروع للآخر.