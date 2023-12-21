وفد من وزارة الشباب يتفقد المنشآت الرياضية في السويس

تفقد وفد من وزارة الشباب والرياضة للرقابة والمعايير، الأنشطة والمنشآت الرياضة في محافظة السويس، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بأهمية الدور الرقابي على الهيئات الشبابية والرياضية.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، أن الوفد زار المحافظة لمتابعة خطة التفتيش على الهيئات الرياضية، والتي تشمل الأندية وأفرع الاتحادات، لتوضيح الإجراءات المتعلقة بالقوانين واللوائح المنظمة الخاصة بالوزارة والجهات الرقابية وتوجيه بالالتزام بتطبيقها وتجنب مخالفتها.

وبحسب مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، ضم الوفد الدكتور محمد عبدالكريم مدير عام تطوير المعايير وياسر رشيدي وحسام جمعة أعضاء الإدارة المركزية للرقابة والمعايير.

وأشارت مديرية الشباب والرياضة إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل اهتمام الوزارة بمتابعة خطة التفتيش على الهيئات الرياضية، للتأكد من تطوير المعايير وتنمية الموارد الذاتية للأندية.