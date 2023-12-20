«الهلال الأحمر الفلسطيني»: الأمن الغذائي بغزة مفقود.. وحصول الفرد على وجبة مناسبة أصبح صعبا

قال الدكتور عبدالجليل جنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن تفشي وباء غامض على الأرض في غزة أمر وارد، بعد نزوح 1.8 مليون مواطن إلى منطقة هي أصلا مكتظة بربع مليون شخص، «يعني تضاعف العدد 6 مرات في منطقة محددة، وتركوا دون غذاء».

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن القصف دمر البنية التحتية، وتسبب في دخول مياه الصرف على مياه الشرب، ومع توقف التطعيمات للأطفال والوقاية من الأمراض فمن الطبيعي أن تظهر أمراض لم تكن موجودة.

وأوضح أن التكدس في المستشفيات بسبب زيادة الحالات، والتكدس في أماكن الإيواء بسبب البرد القارس، ممكن أن يتسبب في انتشار أمراض وأوبئة تنفسية تنشط دائما في فصل الشتاء.

ولفت إلى أن استخدام الفسفور الأبيض في القصف على غزة مع وجود آلاف الجثث تحت الأنقاض دون استخراجها، قد يؤدي أيضا إلى انتشار أمراض وأوبئة لم تكن موجودة.