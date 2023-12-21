آخر قرارات الحكومة في 24 ساعة.. بينها حوافز لتشجيع الاستثمار

قرارات مهمة وإجراءات اتخذها ووافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه بالأمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك خلال الاجتماع الدوري والذي عقد بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، منها ما يتعلق بالسياحة وتخصيص الأراضي والصحة.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز قرارات مجلس الوزراء..

** وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة بالتعاقد مع قطاع كهرباء غرب الغربية، التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، بهدف تنفيذ أعمال التغذية الكهربائية الخارجية لمشروع مركز أورام طنطا الجديد.

**الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء وذلك بشأن وضع ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.

** استعرض مجلس الوزراء عددا من الحوافز المقترحة، وذلك لتشجيع قطاع السياحة من أجل الإسراع في التوسع في الاستثمار لبناء الغرف الفندقية، وذلك ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.

** وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون المالي، وذلك بين كل من حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية ألمانيا، لتمويل مشروعات: البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل.

** وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المُخططات الاستثمارية لمشروع "الصناعة الخضراء المستدامة"، بقيمة 500 ألف يورو. كمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي.

** وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.

** وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية "تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية من اجل التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".

** وافق مجلس الوزراء على طلبات مُقدمة من بعض الجهات المصرية للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

** اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم 65 المنعقد بتاريخ 10/12/2023 للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمتضمن جداول نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات لعدد من المشروعات والأعمال.

** وافق مجلس الوزراء على إرجاء تطبيق نسبة الـ 15% الزيادة المقررة على مقابل الانتفاع الذي يتم تحصيله من الشركات العاملة بالمناطق الحرة لمدة عام واحد اعتباراً من 1/1/2024.

** وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة دمياط بالتعاقد مع "قطاع كهرباء دمياط"، التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لتنفيذ عملية توصيل التيار الكهربائي لعدد 4 دوائر دخول جديدة.

** وافق مجلس الوزراء على نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يتعلق بطلب محافظة جنوب سيناء، التصرف بنظام حق الانتفاع، لمدة 50 عاماً، في مساحة 1041.25 متر مربع زائدة عن المساحة الأصلية المخصصة لإحدى شركات التنمية السياحية بمنطقة خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ.