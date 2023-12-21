البرد يضرب مصر في آخر أيام الخريف.. و«غطاء سحابي» على شمال البلاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الموافق آخر أيام فصل الخريف، لافتة إلى «أننا على مشارف فصل الشتاء المتوقع أن يبدأ يوم الجمعة القادمة، وهو ما ينعكس في انخفاض درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم».

ويستمر الغطاء السحابي على شمال البلاد الذي يعمل على حجب أشعة الشمس وزيادة الإحساس ببرودة الطقس، قبل ساعات من بدء فصل الشتاء، وفق بيان الأرصاد الجوية.

برودة الطقس مع مشارف الشتاء

وتكون الظاهرة المؤثرة خلال ساعات النهار هي نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، والذي يؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

ومن المتوقع وفق خبراء الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلال جبال البحر الأحمر.

وناشدت هيئة الأرصاد، مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل.

درجات الحرارة الخميس 21 ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 22 ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري.. العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 21 والصغرى 8 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد.. العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.