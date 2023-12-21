موجة سياحية تضرب مصر في الكريسماس ورأس السنة.. 15 مليون وافد مع نهاية 2023

تشهد مصر خلال الفترة من 25 ديسمبر الجاري وحتى يوم 8 يناير 2024، موجة سياحية كبيرة، إذ تستقبل عشرات الآلاف من السياح من مختلف أنحاء العالم لقضاء عطلات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية بالمدن السياحية المصرية، وفق ما ذكره وائل فودة عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية.

الحجوزات السياحية بشرم الشيخ

وقال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة قفي تصريح خاص لـ«الوطن»، إنَّ هناك زيادة في نسب الحجوزات السياحية إلى كل من القاهرة والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم خلال تلك الفترة، مضيفًا أنَّ هناك حجوزات جديدة أيضا بشرم الشيخ خلال تلك الفترة إلا أنّها أقل من مثيلتها في الغردقة والقاهرة والأقصر وأسوان.

زيادة الإقبال السياحي في مصر عام 2023

وأوضح أنَّ فترة اجازات الكريسماس ورأس السنة الميلادية تعتبر من الفترات التي تشهد إقبالًا جيدًا من السياح على زيارة المقصد السياحي المصري، مشيرًا إلى أنَّ الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري أعلى بكثير من العام الماضي، مبينًا أنَّ أعداد السياح الوافدين لمصر بنهاية العام الحالي سيتجاوز الـ15 مليون سائح في مقابل نحو 11.7 مليون سائح زاروا مصر خلال عام 2022.