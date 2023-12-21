إزالة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في حملة مكثفة بالدقهلية

شنّت رئاسة مركز ومدينة منية النصر، حملات مكبرة ومكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في نطاق المدينة واستهدفت الحملة القرى والعزب والوحدات المحلية، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية ورصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وقال محمد عبدالباقي، رئيس مجلس مدينة منية النصر، إنّ هناك متابعة مستمرة لمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية في نطاق المدينة وضواحيها بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وتم شن حملات مكثفة التي أسفرت عن إزالة 4 حالات تعد، وإزالة حالة مبنى مخالف على مساحة 200 متر بعزبة الشتاوية، و3 حالات مخالفة في المدينة نفسها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

الدولة المصرية تتصدى بحسم لأشكال التعديات

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان، أنّ الدولة المصرية تتصدى بكل حسم وحزم لكل أشكال التعديات المختلفة على الأراضي الزراعية وهناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة، وتكثيف من شن الحملات المكبرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدم إدخال أي مرافق في الأبنية المخالفة.