خريطة قطع المياه في 12 منطقة بأسوان غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن انقطاع المياه في عدد من مناطق المحافظة لمدة 16 ساعة بسبب أعمال ترحيل خط المياه الرئيسي وتجديد طلمبة صرف صحي.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان في بيان انقطاع خدمة المياه في العديد من المناطق، بما في ذلك منطقة وسط المدينة والكورنيش وأحياء أخرى.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في أسوان

ستبدأ فترة انقطاع المياه من الساعة العاشرة مساءً غدا الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023، وتستمر حتى الساعة الثانية ظهر يوم السبت، الموافق 23 ديسمبر 2023 ومن بين المناطق المتأثرة بالانقطاع: الجزيرة، الناصرية، السيل الجديد، السيل الريفي، النفق، أرض الجميلي، الحصايا، تقسيمات الصداقة الجديدة، المجمع الصناعي، الصداقة القديمة، وغيرها.

ترحيل بخط المياه الرئيسي

وتنفذ الشركة أعمال ترحيل خط المياه الرئيسي قطر 500 م حديد من أسفل مكتبة مصر، بالإضافة إلى أعمال إحلال وتجديد طلمبة غاطسة في محطة صرف صحي رقم 10 بكيما، وهذا هو السبب وراء انقطاع المياه في تلك الفترة.

واهابت الشركة جميع المواطنين في المنازل و أصحاب المخابز والمستشفيات في المناطق المتأثرة لتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع بينما توفر الشركة أيضًا سيارات مياه صالحة مجانًا في تلك المناطق المتأثرة، ولطلب السيارات يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125.