أعلى 4 شهادات ادخار في البنوك الحكومية.. العائد يصل إلى 22%

تترقب الأسواق اجتماع البنك المركزي المصري، المقرر عقده اليوم الخميس 21-12-2023، لحسم مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي معه يبحث الكثير عن أسعار الفائدة على شهادات الادخار والأوعية الادخارية في البنوك المصرية.

أعلى 4 شهادات ادخار في البنوك الحكومية

وترصد الوطن، من خلال السطور التالية، أعلى فائدة على شهادات الادخار في 4 بنوك حكومية قبل اجتماع البنك المركزي المصري، «البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك الزراعي المصري».

1- شهادة ابن مصر من بنك مصر:

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد على الشهادة: شهري.

- العائد على الشهادة: السنة الأولى 22%، السنة الثانية 18%، السنة الثالثة 16%

2- شهادة الادخار البلاتينية من البنك الأهلي المصري:

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد على الشهادة: شهري.

- العائد على الشهادة: السنة الأولى 22%، السنة الثانية 18%، السنة الثالثة 16%.

3- شهادة الخير من البنك الزراعي المصري:

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد على الشهادة: شهري، سنوي.

- العائد على الشهادة: 19% شهريًا.

4- شهادة الادخار الثلاثية بعائد ثابت من بنك القاهرة:

- الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار: 10000 جنيه مصري، ومضاعفات 1000 جنيه.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد على الشهادة: شهري.

- العائد على الشهادة: 10 آلاف جنيه 15%، 100 ألف جنيه 16%، مليون جنيه 17%، 5 ملايين جنيه 18%.