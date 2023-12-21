«صناعة الشيوخ» فوز السيسي بالرئاسة دليل قاطع على ثقة الشعب في قيادته الحكيمة

اعتبر المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، فوز الرئيس السيسي بمثابة دليل قاطع على الثقة الكبيرة للشعب المصري في قيادته الحكيمة.

وقال «المنزلاوى»، في بيان له، إن المصريين صوتوا في هذه الانتخابات لتتجه مصر نحو الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن الشعب المصري أثبت أنه على وعي كامل بالمخاطر والتحديات التي تواجه مصر، وسيظل بجميع انتماءاته على العهد بدعم الدولة المصرية والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة.

وأضاف أنَّ فوز الرئيس السيسي بولاية ثانية يعكس رغبة الشعب المصري في استمرار مسيرة البناء والتنمية الشاملة، وتحقيق طموحات الشعب المصري.