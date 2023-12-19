عضو بـ«العربية لحقوق الإنسان»: انتخابات الرئاسة المصرية تجربة أتمنى تكرارها عربيا

قال القاضي محمد الطراونة، عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان منذ عام 1989، نائب رئيس محكمة التمييز وعضو المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذي شارك في المتابعة الميدانية لسير العملية الانتخابية، إنّه شهد مشهدا انتخابيا تاريخيا غير مسبوق.

إقبال المصريين على المشاركة

وأضاف الطراونة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ انتخابات الرئاسة المصرية 2024 كانت عبارة عن ممارسة ديمقراطية يتمنى تكرارها في كل الدول العربية، ومن العلامات الفارقة في هذه الانتخابات هي الإشراف القضائي الكامل على سير العلمية، وحرصهم على الحفاظ على سيرها بسلام دون أي ملاحظات فضلا عن تعاونهم مع الناخبين لتسهيل عملية الإدلاء بصوتهم.

وأشاد بإقبال المصريين على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، حيث قال: «لمست في إقبال المصريين على الانتخابات الرئاسية قصة تحدي كبير تؤكد على أنهم قادرون على مساندة وطنهم في أوقاته الصعبة، فضلا عن أن تنظيم الانتخابات في موعدها وسط إقليم ملتهب يدل على قوة مصر وشعبها».

كما أشاد بحرص مصر على الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات بالتوازي مع الاهتمام بشؤونها الداخلية وإجراء الانتخابات في موعدها.

المشاركة النسائية الفاعلة

ونوّه المشاركة النسائية الفاعلة والتي وصفها بأنها واحدة من المشاهد الراقية والمهمة في الانتخابات الرئاسية 2024 وتدل على تعزيز حق المواطنة، مشيدا بوجود بعض العائلات والأسر بأكملها من أجل المشاركة والإدلاء بصوتها في مشهد وطني، مؤكدًا أنّ النجاح الحقيقي في الانتخابات الرئاسية كان من نصيب مصر وشعبها الذي نجح في تقديم مشهد حضاري.