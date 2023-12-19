رئيس جامعة السويس: نتائج انتخابات الرئاسة تؤكد اختيار الشعب استكمال مسيرة التنمية

أكد الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، أن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024 كانت بمثابة رسالة واضحة للعالم أن الشعب المصري يدرك جيداً مصلحته ومستقبله.

وتابع خلال الندوة التي نظمتها جامعة السويس بعنوان «غسيل الأموال والكسب غير المشروع والهجرة غير الشرعية وجرائم الاتجار بالبشر»، بأن ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات يعد بمثابة رسالة واضحة للعالم كله أن شعب مصر يدرك جيدا أن مصلحته ومستقبله لا بد أن يكونا في يد من يستطيع أن يتحمل المسؤولية، ويستكمل مسيرة البناء والتنمية والتقدم.

وأشار«حنيجل» إلى ما أطلقته الدولة المصرية منذ سنوات من استراتيجية قومية لمكافحة الفساد بشتى أنواعه «المالي والإداري والأخلاقي والسياسي»، وقد شهدنا جميعا ما تقوم به الجهات الرقابية من جهد للحفاظ على مقدرات هذا البلد من أي محاولة فساد من أي نوع.