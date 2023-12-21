انطلاق المؤتمر السنوي السابع لجراحة العظام بكلية طب الأزهر اليوم

ينطلق المؤتمر السنوي السابع لقسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، اليوم، والذي يُقام تحت عنوان «الجديد والحديث في مجال جراحات العظام»، وذلك في إطار حرص كلية طب الأزهر على نشاطها العلمي الدائم والمستمر، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر لمدة يومين.

المؤتمر به العديد من أهم أساتذة جراحات العظام في مصر

وقال الدكتور لبيب يسري، رئيس قسم جراحة العظام بكلية طب بنين بالقاهرة رئيس المؤتمر ورئيس المؤتمر إن المؤتمر يتواجد به العديد من أساتذة جراحات العظام في مصر سواء في جامعة الأزهر او الجامعات المصرية الأخرى، فضلا عن وجود عدد من الأطباء العظام من داخل مستشفيات القوات المسلحة والشرطة وأطباء مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي.

جلسات اليوم الأول للمؤتمر السنوي السابع لجراحة العظام

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر 8 جلسات علمية، حيث يشمل اليوم الأول أربع جلسات علمية وتتلخص كالتالي:

الجلسة الأولى: حول الجديد في جراحات مفصل الكتف.

والثانية: حول الجديد في جراحات وإصابات مفصل الركبة.

الجلسة الثالثة: تتناول أورام العظام والجديد في طرق التشخيص والعلاج.

الجلسة الرابعة: فتتناول المفاصل الصناعية وأحدث التقنيات في هذا المجال