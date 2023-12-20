باحث بـ«كبار العلماء في الأزهر»: لا يكتمل الإيمان إلا بحسن الظن بالله

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الإنسان كلما أحسن الظن بالله، يوفق للأعمال الصالحة، ومن يسيء الظن بالله لا يوفق في أعماله وتصبح سيئة ورديئة، مستشهدا بحديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَقُولُ اللهُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً».

وأضاف الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «لما يكون عندك حسن ظن بالله ربنا هيوفقك فى كل ما تسع اليه، الظن بالله تعالى علامة قوية على التوكل على الله، وهو قيمة عظيمة فى نفس الانسان ودليل قوة الايمان».

واستكمل الحجار: «الإنسان عندما يكمل إيمانه بالله يكون عنده حسن ظن بالله وتعالى، ويرتقي الإنسان بحسن الظن بالله درجلت بالايمان».