وزير الخارجية البريطاني: دور مصر عظيم في إيصال المساعدات إلى غزة

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إنّ العلاقات «المصرية - البريطانية» مهمة، مؤكدا: «من دواعي سروري مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتهنئته بفوز في الانتخابات الرئاسية الحالية».

وأضاف كاميرون، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع سامح شكري، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مصر تقوم بعملٍ عظيم من خلال منظمة الهلال الأحمر، في إطار المساعدات التي تمد بها غزة، لتخفيف الأعباء الموجودة على المستشفيات في غزة.

وأكد: «نعمل دومًا على تقديم المساعدات، وتمت مناقشة الوضع بالمنطقة وغزة بالأساس والمساعدات التي تم التركيز عليها منذ بدء الحرب على غزة، ونحن نعمل على التأكيد أنّه منذ بدء الحرب على غزة فإنّ معبر رفح مفتوح بصفة دائمة من أجل نقل المساعدات إلي أهالي غزة، وأيضًا المعبر الخاص بالأردن الذي يقوم بنقل المساعدات والمساعدات التي تأتي من قبرص من خلال سفن بريطانية، فنحن نعمل على كل ما يجب فعله لمساعده أهالي غزة على كل المستويات».

وتابع: «نحن نتحدث عن قرار مجلس الأمن ونحن حريصون على أن يتم الاتفاق بخصوصه، وبحاجة لدفع المساعدات وإيصالها إلى الأهالي بأرقام أكبر، وهو ما نحاول أن نقوم به لنصل إلى قرار بالإجماع بمجلس الأمن».