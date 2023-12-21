الجرام بـ3 آلاف جنيه.. اعرف أسعار الذهب اليوم في الصاغة

سجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 21-12-2023، خلال تعاملات الظهيرة في محلات الصاغة، استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية، إذ سجل الجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا نحو 3000 جنيهًا، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات، بينما بلغ سعر الأوقية في الأسواق العالمية نحو 2035 دولارًا.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم، وفقًا للأسعار التي نشرتها الشعبة العامة والمشغولات الذهبية، والأسعار في محلات الصاغة دون إضافة المصنعية، وكذلك الأسعار العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والذي يستخدم في صناعة السبائك فقط، عند نحو 3429 جنيهًا، دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 2571 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 2000 جنيه للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، الذي يصنع من عيار 21 نحو 24 ألفًا.

أسعار الذهب العالمية

وسجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعات ملحوظة، خلال الساعات الماضية، خاصةً عقب إعلان الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة واتجاهه لخفض أسعار الفائدة في 2024، وهو ما أعطى للذهب دعمًا كبيرًا، إذ ارتفعت أسعاره بأكثر من 12.05% خلال عام واحد فقط، كما كان للدولار دور مهم في ذلك، لتسجل الأوقية 2035 دولارًا.