أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات المسائية.. الجنيه يقترب من 24 ألفا

يستمر استقرار أسعار الذهب في محلات الصاغة والأسواق المصرية، مع بداية التعاملات المسائية اليوم، عند نفس مستوى التداولات الصباحية، إذ سجل الجرام عيار 21، الأكثر مبيعاً، 2970 جنيهاً، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات، بينما بلغ سعر الأوقية في الأسواق العالمية 2034 دولاراً.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الذهب اليوم، وفقا للشعبة العامة والمشغولات الذهبية، والأسعار في محلات الصاغة بدون إضافة المصنعية، وكذلك الأسعار العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً والذي يستخدم في صناعة السبائك، 3394 جنيهاً، دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجلت أسعار الذهب عيار 18، نحو 2546 جنيهاً، فيما بلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 1980 جنيهاً للبيع بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب، الذي يصنع من عيار 21، نحو 23 ألفا و760 جنيهاً.

أسعار الذهب العالمية

وسجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعات ملحوظة خلال الساعات الماضية، خاصةً عقب إعلان الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة واتجاهه لخفض أسعار الفائدة في 2024، وهو ما أعطي للذهب دعماً كبيراً، إذ ارتفعت أسعاره بأكثر من 2%، كما كان للدولار دور مهم في ذلك، لتسجل الأوقية 2034 دولاراً.