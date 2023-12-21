أسعار الذهب اليوم الخميس 21-12-2023.. «عيار 21 بكام؟»

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 21-12-2023 نحو 2950 جنيهًا بالنسبة لجرام الذهب عيار 21، وذلك وفقًا للمعلن من قبل الشعبة العامة للذهب ومحلات الصاغة، ويضاف على هذا السعر الضريبة والمصنعية قبل بيعها للمواطن.

سعر الذهب اليوم

«الوطن» ترصد أسعار الذهب اليوم الخميس 21-12-2023 وكذلك سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة، وفق الأسعار المعلنة على المنصة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً نحو 3371 جنيها دون إضافة الضريبة أو المصنعية، وهو العيار الذي يستخدم في تصنيع السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 2529 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجلت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 1967 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب 23 ألفا و600 جنيه.