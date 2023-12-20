جرام الذهب عيار 21 يخسر 20 جنيها خلال التعاملات المسائية

أعلنت الشعبة العامة للذهب تراجع جرام عيار21 بنحو 20 جنيهًا خلال التعاملات المسائية اليوم، وسجل جرام الذهب عيار21 نحو 2950 جنيهًا مقارنة ببداية التعاملات عند 2970 جنيهًا.

ترصد «الوطن» سعر الذهب اليوم 20-12-2023 وكذلك سعر جرام الذهب عيار21 في محلات الصاغة، وفق الأسعار المعلنة على المنصة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً نحو 3371 جنيها دون إضافة الضريبة أو المصنعية، وهو العيار الذي يستخدم في تصنيع السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2529 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 1967 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب 23 ألفا و600 جنيه.