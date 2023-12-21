النائب أيمن محسب: الحوار الوطني يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أنَّ حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تأكّيد استكمال الحوار الوطني خلال خطابه الأول للمصريين بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024، يؤكد وجود إرادة جادة لدى القيادة السياسية على استئناف الحوار بصورة أكثر فاعلية.

وأضاف محسب أنَّ الرئيس كان دقيقًا عندما أكد أن الحوار الوطني سيكون أكثر عملية، بما يعني أن مخرجات الحوار الوطني ستدخل طور الدراسة والتنفيذ على أرض الواقع، وهو مؤشر شديد الإيجابية يعكس تطورًا كبيرًا في علاقة القوى السياسية بالسلطة التنفيذية التي أصبحت قائمة على المشاركة والتكامل.

وشدد محسب، على ضرورة الحفاظ على الزخم السياسي، كون التنمية السياسية أحد ركائز الدول الديمقراطية في العالم، لذلك ما تشهده مصر من تطور في الحياة السياسية يعد تمهيدًا للعبور إلى الجمهورية الجديدة التي نتطلع إليها جميعًا.

وقال إن الانتخابات الرئاسية ساهمت في تشكيل العلاقة بين الأحزاب والشعب المصري، وفتحت قنوات اتصال مهمة، تتيح أمام جميع القوى السياسية فرصة التعبير عن برامجها الانتخابية وأفكارها وما تمتلكه من رؤى لمعالجة القضايا الوطنية.

ولفت إلى أن الحوار الوطني لعب دورًا مهمًا خلال الفترة الماضية في حشد جميع القوى السياسية والوطنية بكل تنوهاا الإيديولوجية على هدف واحد وهو تحقيق المصلحة الوطنية، على حساب المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.

وشدد على ضرورة الحفاظ على حالة الحوار الوطني الذي نجح في إذابة الجليد بين القوى السياسية والوطنية، وخلق حالة من التلاحم بين أطياف الشعب المصري المختلفة، مؤكدًا أن مصر تتسع للجميع وأن مستقبل هذا الوطن يجب أن يُبنى بسواعد جميع أبنائه دون إقصاء أو تمييز.