توزيع 11 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في 6 محافظات الأحد المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف توزيع نحو 11 طنًّا من اللحوم على الأسر والأولى بالرعاية، بدءا من الأحد المقبل حتى الخميس 28 ديسمبر، في محافظات: (البحيرة، والمنيا، والشرقية، ومرسى مطروح، وقنا، والبحر الأحمر).

صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية

ووزعت وزارة الأوقاف 6 أطنان من لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك للأسبوع الحادي والعشرون من بدء مرحلة التوزيع.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي ما جرى توزيعه من اللحوم حتى تاريخه 572 طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الإسكندرية- الجيزة- الغربية- القليوبية- البحيرة- الدقهلية- بني سويف- دمياط- الفيوم- الشرقية- المنيا- كفر الشيخ- الإسماعيلية- بورسعيد- جنوب سيناء- شمال سيناء- البحر الأحمر- أسيوط- سوهاج- المنوفية- السويس- مرسى مطروح- الوادي الجديد- قنا- الأقصر- أسوان).