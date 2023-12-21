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توزيع 11 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في 6 محافظات الأحد المقبل

كتب:

إسراء سليمان
12:54 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
توزيع صكوك الأضاحي

توزيع صكوك الأضاحي

أعلنت وزارة الأوقاف توزيع نحو 11 طنًّا من اللحوم على الأسر والأولى بالرعاية، بدءا من الأحد المقبل حتى الخميس 28 ديسمبر، في محافظات: (البحيرة، والمنيا، والشرقية، ومرسى مطروح، وقنا، والبحر الأحمر).

صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية 

ووزعت وزارة الأوقاف 6 أطنان من لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك للأسبوع الحادي والعشرون من بدء مرحلة التوزيع.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي ما جرى توزيعه من اللحوم حتى تاريخه 572 طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الإسكندرية- الجيزة- الغربية- القليوبية- البحيرة- الدقهلية- بني سويف- دمياط- الفيوم- الشرقية- المنيا- كفر الشيخ- الإسماعيلية- بورسعيد- جنوب سيناء- شمال سيناء- البحر الأحمر- أسيوط- سوهاج- المنوفية- السويس- مرسى مطروح- الوادي الجديد- قنا- الأقصر- أسوان).

 

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.