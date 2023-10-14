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«الأوقاف»: إثابة 5 مديرين بالوزارة لجهودهم في صكوك الأضاحي والإطعام

كتب:

رؤى ممدوح
04:31 م | السبت 14 أكتوبر 2023
صكوك الأضاحي والإطعام

صكوك الأضاحي والإطعام

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، منح إثابة لمديري المديريات، قدرها ثلاثة آلاف جنيه لكل منهم، وذلك نظرًا لجهـودهم المتمـيزة في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام وتجاوز إجمالي ما تم جمعه في مديرياتهم حتى تاريخه إجمالي ما جرى جمعه العام الماضي.

المديريات التي صدر بحقها القرار

ورصدت وزارة الأوقاف تلك المديريات وهي كالتالي:

1. مدير مديرية أوقاف الإسكندرية.

2. مدير مديرية أوقاف الدقهلية.

3. مدير مديرية أوقاف المنيا.

4. مدير مديرية أوقاف الفيوم.

5. مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء.

مشروع صكوك الإطعام لوزارة الأوقاف

ولفتت الوزارة أنّه الجدير بالذكر أن مشروع صكوك الإطعام لهذا العام ممتد حتى 31/ 12/ 2023، علما بأن هذه الإثابة ستشمل كل من يتجاوز إجمالي ما جرى جمعه في مديريته في العام الماضي قبل انتهاء مدة التصريح بالجمع في 31/ 12/ 2023.

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