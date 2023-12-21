تفاصيل «لقاء الجمعة» بمسجد عمرو بن العاص غدا.. احتفالية ومعرض للكتاب

أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق لقاء الجمعة غدا، بمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، والذي يبدأ العاشرة صباحًا بمقرأة سورة الكهف، وبعد صلاة الجمعة تنعقد مقرأة الجمهور، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وعلى هامش المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

برنامج تثقيفي للطفل

ووفقا لإعلان وزارة الأوقاف، ومن المقرر أن تقام فقرة ابتهالية وعقد البرنامج التثقيفي للطفل، ويشارك في لقاء الجمعة بالحضور عدد من المتسابقين والمحكمين وضيوف المسابقة العالمية للقرآن الكريم ممن حضروا إلى القاهرة للمشاركة في فعاليات المسابقة، والتي تنطلق يوم السبت 23/ 12/ 2023م بدار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما يقيم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية معرضًا للكتاب بخصومات كبيرة بساحة مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، والدعوة عامة ومفتوحة للجميع.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

من المقرر أن تُقام المسابقة في الفترة من 23 ديسمبر إلى 27 ديسمبر 2023، في دار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتهدف المسابقة إلى تعزيز حفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم مقاصده السامية. سيشارك في المسابقة نخبة من الحفاظ والقرّاء من مختلف دول العالم.