الذهب يستقر فوق 2000 دولار للأونصة.. هل حان الوقت للشراء؟

تواصل أونصة الذهب تحركاتها عالميا في نطاق ضيق منذ الأسبوع الماضي، في ظل تراجع أحجام التداول في الأسواق العالمية بسبب موسم العطلات، ورغم فشل الذهب في اختراق منطقة المقاومة إلا أنّه متماسك فوق مستوى 2000 دولار للأونصة بدعم من تراجع عوائد السندات والدولار الأمريكي.

ويسيطر التذبذب على تحركات سعر الأونصة العالمية تحت منطقة المقاومة 2040 – 2050 دولار للأونصة، بعد أن فشل السعر في تحقيق إغلاق يومي فوق المستوى 2040 دولارا للأونصة، الأمر الذي قد يزيد من فرص تراجع السعر.

ويحتاج الذهب إلى تجميع زخم إيجابي لاختراق منطقة المقاومة المشار إليها، وقد يحدث هذا من خلال تراجع السعر بشكل تصحيحي مستهدفا مستويات 2015 ثم 2000 دولار للأونصة، والملاحظ أنّ السعر يكون قاعدة سعرية بين مستويات 2000 – 2050 دولارا للأونصة وهي المنطقة التي من شأنها أن تدعم ارتفاع سعر الأونصة العالمية لتسجيل مستويات تاريخية جديدة.