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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

عضو بـ«النواب»: المصريون جددوا ثقتهم فى السيسي لاستكمال مسيرة التنمية

كتب:

حسام أبو غزالة
12:34 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
مجلس النواب

مجلس النواب

وجه النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن المصريين جددوا ثقتهم فيه لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والإنجازات وتحقيق طموحاته وتطلعاته.

وأضاف أن المشاركة الكثيفة في الانتخابات بمثابة دليل قاطع على وعي المصريين، ودعمهم التام لسياسات الرئيس الداخلية والخارجية، ودليل على حالة الاصطفاف الوطني من كل أطياف الشعب المصري خلف الدولة والقيادة السياسية في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية في ظل الظروف الدقيقة الراهنة.

وأعرب عن استمرار وقوف الشعب المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، لدعم جهود الدولة للحفاظ على الأمن القومي المصري ودعم الاستقرار ودعم موقف الدولة الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء والحفاظ على حدود مصر.

تحقيق طموحات المصريين

وأشار إلى أن فوز الرئيس بأغلبية كاسحة يعكس ثقة الشعب المصري وبلا حدود في الرئيس السيسي، لمواصلة الإنجازات والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، وتحقيق آمال وطموحات المصريين. 

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بقلم حسام أبو غزالة