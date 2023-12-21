أول ظهور للعروسين سامح الصريطي وحنان في «صاحبة السعادة»

تستضيف الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة» على قناة dmc، الثلاثاء المقبل، الفنان سامح الصريطي والمطربة حنان في أول ظهور لهما معًا بعد إعلان خبر زواجهما.

سامح الصريطي يتحدث مع زوجته

يكشف سامح الصريطي وحنان خلال الحوار العديد من الأسرار عن بداية تعارفهما، وقصه الحب التي نشأت بينهما وكيف كانت ردود أفعال أبنائهم.

تستضيف «صاحبة السعادة» في جزء من الحلقة هشام خليل ابن المطربة حنان وابتهال الصريطي ابنة الفنان سامح الصريطي، ليكشفا عن عدد من المفاجآت عند تلقيهما خبر ارتباط الفنان سامح الصريطي والمطربة حنان.

وفي حلقة الاثنين، تستضيف «صاحبة السعادة» المطرب الشاب رامي صبري في سهرة غنائية يقدم فيها مجموعة كبيرة من أغانيه.

كما يتحدث «صبري» عن عدد من المراحل الانتقالية في حياته الفنية ومن ساهم في وصوله إلى المرحلة الحالية جماهيريًا.

مواعيد عرض برنامج «صاحبة السعادة»

برنامج «صاحبة السعادة» يعرض على قناة dmc يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع في الحادية عشر مساءً.