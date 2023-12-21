«القاهرة الإخبارية»: زيارة وزير خارجية بريطانيا الشرق أوسطية تبحث وقف إطلاق نار مستدام

قال أبو بكر بشير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في لندن، إنّ زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى الشرق الأوسط للمرة الثانية، تتضمن خطة يريد تسويقها والحصول على دعم سياسي ودبلوماسي لها، وعنوانها العريض هو «وقف إطلاق نار مستدام».

وأضاف بشير، في رسالة على الهواء مباشرة، أنّ كاميرون قال إنّ بريطانيا تدعم وقف إطلاق النار شريطة أن يكون مستداما، رغم أنّ برلمانها صوّت قبل أسابيع ضد قرار يطالب بوقف إطلاق النار.

وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أنّ كاميرون يعرف أنّ المسؤولين المصريين والأردنيين لا يحتاجون إلى دعوة أو توصية بريطانية للعمل على وقف إطلاق النار، وأنّ هذه الدول لا سيما مصر قادت وتقود مفاوضات لوقف إطلاق النار، ونجحت في الوصول إلى جولة أولى لوقف إطلاق النار.