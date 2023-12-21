«تعليم الغربية» تتابع صلاحية وسائل الأمن والسلامة في المدارس قبل الامتحانات

طالب ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بالصيانة المستمرة، لأجهزة الحاسب الآلي والأثاث المدرسي وتفعيل الأنشطة الطلابية داخل المدارس وذلك بهدف الحفاظ على الأثاث المدرسي وتشجيع الطلاب على الحضور.

جاء ذلك خلال جولته اليوم بعدد من مدارس إدارة غرب طنطا التعليمية، وذلك بهدف متابعة سير العملية التعليمية والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس.

رسيخ العادات الطيبة والقيم الأصيلة في المجتمع المصري

وشدد خلال جولته على أهمية الحضور والانضباط، وشرح وتوضيح بعض المعلومات الهامة عن محافظة الغربية، وأهم المعالم بها، وأهم الإنجازات التي تمت بها خلال السنوات الـ 10 السابقة، وتوضيح معنى الانتماء والمواطنة، وحب الوطن والمدرسة، وضرورة ترسيخ العادات الطيبة والقيم الأصيلة في المجتمع المصري، والاهتمام بالسلوكيات السليمة في كل مجالات الحياة.

امتحان الفصل الدراسي الأول

كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على أهمية التأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة، والطفايات وخطوط الحريق، وتنظيف أسطح المباني، وسلامة خطوط الصرف، وسلامة خطوط الحريق، والتأكد من تشغيلها، وتوزيع التغذية على الطلاب قبل فترة الفسحة، بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها، والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والاهتمام بمجموعات الدعم المدرسي.